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10. 12. 2018

В ЕС не будут перезапускать переговоры по Brexit

Вопрос выхода Великобритании из ЕС будет обсуждаться на саммите ЕС 13-14 декабря в Брюсселе, но возобновление переговоров по соглашению между Брюсселем и Лондоном исключено. Об этом в понедельник, 10 декабря, заявил глава Европейского совета Дональд Туск, сообщает ТАСС.

Он также отметил, что лидеры остающихся стран сообщества обсудят готовность ЕС к выходу Великобритании без соглашения.

Это заявление стало первой официальной реакцией Брюсселя на перенос на неопределенный срок намеченного на вторник 11 декабря голосования в британском парламенте по соглашению с ЕС об условиях Brexit, о чем заявила в понедельник Тереза Мэй.

"Я принял решение созвать Европейский совет [для обсуждения] Brexit и 50-й статьи (Лиссабонского договора, посвященной процедуре выхода страны из сообщества – ред.). Мы не будем возобновлять переговоры по соглашению [между Брюсселем и Лондоном], включая предохранительный механизм [по обеспечению прозрачности границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией], но мы готовы обсудить, как упростить процесс ратификации этого документа Великобританией, - заявил Туск. - Поскольку время [для достижения договоренности] истекает, мы также обсудим нашу готовность к сценарию отсутствия соглашения".

13-14 декабря в Брюсселе состоится плановый саммит ЕС, таким образом, заявление Туска означает, что в четверг в рамках этого саммита состоится отдельная встреча глав остающихся в ЕС государств с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по Brexit.

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Источник: korrespondent.net

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