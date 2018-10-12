Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение

Президент Франции Эммануэль Макрон в связи с массовыми протестами объявил в стране чрезвычайное положение. Об этом он заявил в понедельник, 10 декабря, во время телевизионного обращения, которое тнранслировал BFM.
В частности, Макрон заявил, что объявляет в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение.
Детали чрезвычайного положения пока не сообщаются. В то же время в своей речи президент Франции пообещал в будущем увеличение зарплат и повышенное внимание к вопросу образования.
"Мы хотим добиться Франции, где есть достоинство, работа, Франции, где наши дети жили бы лучше нас", - подчеркнул Макрон. Для этого, по его словам, необходимо уделить большое внимание среднему и высшему образованию, "чтобы они могли свободно жить и трудиться".
Макрон также обещал повышение минимальной зарплаты в стране с 2019 года.
"Минимальная зарплата повысится с 2019 года на €100 в месяц", - сказал он.
Кроме этого, президент сообщил, что работающие французы получат в конце года премию, которая не будет облагаться налогом.
"Все работодатели могут выплатить работникам премию, которая не будет облагаться налогом", - сказал он.
Напомним, сегодня Макрон встретился с представителями профсоюзов, во время которой обсудили протесты "желтых жилетов".
Ранее участники протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны.
Также сообщалось, что протесты "желтых жилетов" привели к экономической катастрофе во Франции.
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Источник: korrespondent.net
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