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10. 12. 2018

Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение

Президент Франции Эммануэль Макрон в связи с массовыми протестами объявил в стране чрезвычайное положение. Об этом он заявил в понедельник, 10 декабря, во время телевизионного обращения, которое тнранслировал BFM.

В частности, Макрон заявил, что объявляет в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение.

Детали чрезвычайного положения пока не сообщаются. В то же время в своей речи президент Франции пообещал в будущем увеличение зарплат и повышенное внимание к вопросу образования.

"Мы хотим добиться Франции, где есть достоинство, работа, Франции, где наши дети жили бы лучше нас", - подчеркнул Макрон. Для этого, по его словам, необходимо уделить большое внимание среднему и высшему образованию, "чтобы они могли свободно жить и трудиться".

Макрон также обещал повышение минимальной зарплаты в стране с 2019 года.

"Минимальная зарплата повысится с 2019 года на €100 в месяц", - сказал он.

Кроме этого, президент сообщил, что работающие французы получат в конце года премию, которая не будет облагаться налогом.

"Все работодатели могут выплатить работникам премию, которая не будет облагаться налогом", - сказал он.

Напомним, сегодня Макрон встретился с представителями профсоюзов, во время которой обсудили протесты "желтых жилетов".

Ранее участники протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны.

Также сообщалось, что протесты "желтых жилетов" привели к экономической катастрофе во Франции.

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Источник: korrespondent.net

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