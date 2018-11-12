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11. 12. 2018

Ле Пен раскритиковала политику Макрона

Глава партии Национальное объединение Марин Ле Пен прокомментировала решение президента Франции Эммануэля Макрона о введении в стране режима чрезвычайного положения. Свое сообщение политик опубликовала в Twitter вечером 10 декабря. 

Ле Пен считает, что из-за протестов Макрон решил исправить ошибочные решения, принятые в налоговой сфере, но при этом не признал недостатков своей политики. 

"Столкнувшись с протестами Макрон отказался от некоторых своих налоговых ошибок, и это хорошо, но он отказывается признать, что оспаривается его модель управления (государством)", − отметила политик.

По ее словам, модель Макрона − это "дикая глобализация"», недобросовестная конкуренция, широко распространенная свободная торговля, а также массовая иммиграция с ее социальными и культурными последствиями.

Ce modèle, c’est celui de la mondialisation sauvage, de la concurrence deloyale, du libre-échange généralisé, de l’immigration de masse et ses conséquences sociales et culturelles.
Bref, #Macron recule pour mieux sauter ! MLP #Macron20h https://t.co/ivnV6XUADX

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 10 декабря 2018 г.

Напомним, в 2017 году Ле Пен проиграла Макрону на выборах президента Франции. За ее кандидатуру во втором туре проголосовали 33,94%% избирателей, в то время как соперник получил 66,06% голосов.

Ранее сообщалось, что 10 декабря в связи с массовыми протестами Макрон объявил в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение.

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Источник: korrespondent.net

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