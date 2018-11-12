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11. 12. 2018

Россиянка Бутина пошла на сделку со следствием США

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, признала себя виновной по части пунктов обвинения и согласилась сотрудничать со следствием. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщил телеканал ABC со ссылкой на копию документа, который должен быть направлен в суд.

В нем, в частности, говорится, что Бутина, а также неназванный американец "сговорились с российским чиновником и, по крайней мере, с одним другим человеком, чтобы Бутина могла действовать в Соединенных Штатах под руководством российского чиновника без предварительного уведомления Генерального прокурора".

Прокуроры и адвокаты по делу Бутиной просили окружного судью назначить время для того, чтобы обвиняемая официально отозвала свое предыдущее заявление о невиновности.

Максимальное наказание по статье о сговоре предполагает до пяти лет лишения свободы. Следующее заседание суда по делу Бутиной состоится 12 декабря. 

Напомним, 16 июля Бутину задержали в США в связи с подозрениями в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента РФ. 

В МИД России заявили, что дело против Бутиной является сфабрикованным. 

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Источник: korrespondent.net

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