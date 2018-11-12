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11. 12. 2018

Меры Макрона потребуют до €10 млрд расходов

Госсекретарь Франции Оливье Дюссо, который курирует бюджетную политику правительства, подсчитал, что выполнение мер по выводу страны из социально-экономического кризиса обойдется государству в сумму от восьми до десяти миллиардов евро. Об этом во вторник, 11 декабря сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на французские СМИ.

"Требуемая сумма в настоящее время уточняется, надо понять, как финансировать намеченные меры", − отметил чиновник.

По его словам, 11 декабря президент Франции Эммануэль Макрон представит уточненный список необходимых действий.

Напомним, 10 декабря французский лидер объявил о введении чрезвычайного экономического положения в стране и призвал прекратить беспорядки, наметив ряд мер по улучшению положения населения.

Он заявил, что со следующего года во Франции на 100 евро будет увеличена минимальная заработная плата (в среднем до 1300 евро), власти отменят увеличение налога на соцобеспечение для пенсионеров, которые получают менее двух тысяч евро в месяц. Также без уплаты налогов будет производиться оплата всех сверхурочных работ, а премии, которые выплачиваются сотрудникам в конце года, не будут облагаться сборами.

Как сообщал Корреспондент.net, во Франции с 17 ноября проходят акции протеста против правительства, организованные движением "Желтые жилеты".

Изначально демонстранты выступали против повышения налога на бензин. Однако со временем перечень требований расширился.

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Источник: korrespondent.net

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