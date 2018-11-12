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11. 12. 2018

Парламент Британии собирается на срочные дебаты


Парламент Великобритании проведет во вторник, 11 декабря, экстренные дебаты из-за решения премьер-министра Терезы Мэй отложить голосование по соглашению об условиях Brexit на неопределенный срок. Об этом заявил спикер палаты общин парламента Джон Беркоу, сообщают британские СМИ.
 
Прошение о проведении прений подал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, заявив, что "решения парламента игнорируются".
 
Напомним, что голосование в парламенте по соглашению с Евросоюзом об условиях выхода Великобритании из состава ЕС было намечено на вечер 11 декабря. Однако Мэй посчитала, что в настоящем виде документ не получит поддержку депутатов, и отложила голосование.
 
25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление в силу договора по Brexit 30 марта 2019 года. Однако прежде документ должен получить одобрение Европарламента и британских законодателей.

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Источник: korrespondent.net

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