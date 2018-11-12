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11. 12. 2018

Столкновение двух самолетов США: Япония прекратила поисковую операцию

Япония решила прекратить поисковую операцию в районе столкновения американского истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортного самолета-заправщика KC-130 у берегов острова Сикоку, произошедшем 6 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Японии.

"В связи с запросом от пятого регионального штаба береговой охраны Японии операция по поиску приостановлена", - говорится в заявлении.

Указано, что со стороны Японии в операции принимали участие более 30 самолетов и вертолетов, а также 11 кораблей и катеров.

Напомним, оба самолета были приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути. Столкновение произошло во время дозаправки. На борту обоих самолетов в тот момент находились семь человек.

Два члена экипажа удалось обнаружить в день столкновения. Позже один из них скончался.

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Источник: korrespondent.net

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