Хашукджи посмертно претендует на звание "человека года" журнала Time

Саудовский обозреватель The Washington Post Джамаль Хашукджи, убитый в октябре в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, посмертно включен в шорт-лист претендентов на звание "человек года" по версии журнала Time. Перечень из десяти финалистов был обнародован в понедельник, 10 декабря, в эфире американского ежедневного телешоу Today на канале NBC. Список открывает американский лидер Дональд Трамп, который в 2016 году уже становился "человеком года".

Составители шорт-листа отметили, что на втором году президентства главе американского государства "пришлось пройти через кризис, который затронул не только его самого, но и его администрацию", а также принять "несколько спорных мер", начиная от разделения семей мигрантов на границах США и заканчивая международной торговой войной с Китаем.

На вторую позицию - сразу после республиканца - авторы перечня поместили не одного человека, а - что весьма символично - более 2000 тех самых "разделенных семей", пострадавших в результате борьбы администрации Трампа с нелегальной миграцией.

В рамках политики "нулевой терпимости" тысячи детей были разлучены со своими родителями на южной границе США с Мексикой.

Третью строчку в перечне занял президент РФ Владимир Путин. Издание напомнило о его победе на выборах в марте, а также о намерении оставаться на посту в ближайшие шесть лет.

При этом имя российского лидера было упомянуто в контексте возможного российского вмешательства в президентские выборы в США, отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и роста напряженности в отношениях с Украиной.

В числе других претендентов на звание "человека года" - спецпрокурор США по РФ Роберт Мюллер, который ведет расследование о роли России в американских президентских выборах, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и повенчавшаяся в мае с британским принцем Гарри Меган Маркл.

Редакция Time присуждает титул "человека года" с 1927 года. Обычно звания удостаивается известный человек или группа людей, которые "внесли наибольший вклад в события года" - как позитивный, так и негативный.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия отрицает причастность кронпринца к убийству Хашукджи.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net