Мощная снежная буря обрушилась на США, есть погибшие

В США мощный снегопад, обрушившийся на штат Северная Каролина в выходные, стал причиной смерти не менее трех человек. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает телекомпания NBC.

Как отметила Национальная метеорологическая служба США, в нескольких районах Северной Каролины высота снежного покрова превысила 60 см. На многих дорогах штата парализовано движение автотранспорта. Поступила информация о более чем 500 ДТП.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер рекомендовал жителям по возможности воздерживаться от поездок на личном транспорте.

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Указано, что без электричества остаются как минимум 265 тысяч потребителей в Северной Каролине и пограничных с ней штатах. Кроме того, отменены более две тысячи авиарейсов.

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Источник: korrespondent.net