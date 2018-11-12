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11. 12. 2018

В ПАСЕ меняют санкционные правила

Парламентская ассамблея Советы Европы (ПАСЕ) в понедельник, 10 декабря, смягчила санкции, которые могут быть применены к ее членам, пишет DW.

Комитет по регламенту ПАСЕ на заседании в Париже принял решение, согласно которому делегаций стран-участниц ПАСЕ не будут лишать права голоса на выборах высокопоставленных чиновников Совета, в частности членов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и генерального секретаря Совета.

Это первый и важный шаг для преодоления кризиса в отношениях между Советом Европы и Россией, "важный сигнал о том, что можно выйти из санкционного тупика", заявил в интервью агентству dpa член комитета, немецкий депутат от Левой партии Андрей Хунко (Andrej Hunko). 

По словам другого члена комитета, немецкого социал-демократа Франка Швабе (Frank Schwabe), против изменения регламента высказалось лишь небольшое число голосовавших.

Напомним, в октябре генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд дал распоряжение представителям стран-членов СЕ готовить бюджет организации на 2019 год без учета финансового взноса России. Он составляет около 33 млн евро. Это примерно 8% от общего бюджета организации.

Ранее Ягланд сообщил о решении России не возвращаться к работе в ПАСЕ в январе.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не вернется в ПАСЕ из-за переноса рассмотрения резолюции о реформировании правил голосования в ассамблее.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию. В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.

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Источник: korrespondent.net

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