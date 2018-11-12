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11. 12. 2018

Иран погружается под землю - ученые

Столица Ирана с населением в 15 миллионов погружается под землю, и возможно это необратимо, пишет ScienceAlert. Ученые из Немецкого исследовательского центра геофизических исследований используя данные спутников с период с 2003 по 2017 год и благодаря методу Спутниковой радарной интерферометрии обнаружили, что даже относительно умеренные проседания достигают 5 сантиметров.

В некоторых местах город проседает больше чем на 25 сантиметров в год, причины ученые видят истощении подземных вод.

"В последние десятилетия быстрый рост населения в сочетании с развитием городов и промышленности увеличил потребность в водоснабжении на Тегеранской равнине", - объясняют авторы статьи.

Об ухудшающемся положении свидетельствуют трещины в земле и стенах, повреждения строений, сдвиги грунта. Ученые призывают к усилению рационального водопользования в регионе.

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Источник: korrespondent.net

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