Лента RSS
Подписаться на ленту
11 декабря 2018, вторник, 13:28
+1°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
11. 12. 2018

Давка и очереди: в московском метро произошли сбои

В московском метро из-за поломки поездов во вторник, 11 декабря, произошла давка. Проблемы возникли на зеленой и фиолетовой ветке. Об этом пишет Интерфакс.

Отмечается, что на Замоскворецкой линии поезд застрял между станциями, из-за чего на пяти остановках этой ветки отсутствовало движение метрополитена. Кроме этого, из-за поломки поезда были сбои и в движении на фиолетовой ветке метро.

Как сообщает Telegram-канал Mash, обе линии стоят из-за поломки поездов. Первая - с 7:30, вторая - с 8:50. Одной из пассажирок в давке стало плохо и она потеряла сознание. В целом очереди на вход в метро тянулись от входов в подземные переходы.

@sosmosmetro @MetroOperativno ТКЛ на юге сегодня с утра особенно хороша: забитые поезда с самых Котельников, интервалы по 2,5 мин и долгие остановки в туннелях. Мо-лод-цы!

— AV1 (@AV01234) 11 декабря 2018 г.

@msk_tsaritsino @sosmosmetro на Царицыно в сторону центра полный коллапс. Всех попросили выйти из вагона pic.twitter.com/EW38u2TUhY

— Evgeny Mikhailov (@em15em15) 11 декабря 2018 г.
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🚎🚝🚆Вот это утро, сегодня метро встало, стала очевидцем остановки работы метро в Москве, (лично фото делала), еле до учёбы добралась, что случилось в метро не известно, но говорят причиной сбоя движения на Замоскворецкой линии метро стала неисправность состава, который застрял в тоннеле на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Технопарк", сообщает "Интерфакс". Движение отсутствовало на пяти станциях: на участке от "Орехово" до "Автозаводской". Но говорят что ещё около трёх веток встало. Сбой произошел в 09:00, люди стояли больше часа на ногах и ждали новостей, вот это утречко, но все хорошо, дружно доехали😁🙈))))) #утро #утровметро #чп #наработу #москва #всехорошо #движение #новости #метро #толпа #яблокунегдеупасть #замоскворецкаялиния

Публикация от 😘Диана Вишнякова🎨 (@diana_vishenka)

 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пересаживайтесь на общественный транспорт! Даёшь ещё более плотную застройку! В час пик на Коломенской встали поезда в сторону центра. На входе в метро информации ноль, работники метро отправляют жать какую-то непонятную кнопку и ничего не знают о ситуации. Если в объезд через Каховку - надо постараться не упасть на пути и выжить в толпе в переходе. @mosmetro есть комментарии? #метро #мосметро #ситуация

Публикация от Анна Рыжая (@annarouxe)

Ранее в метро Рима на одной из центральных станций вышел из строя эскалатор с футбольными фанатами.

В Киеве на станции метро умерла 9-летняя девочка

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В моем детском саду логопеда звали Марина Валерьевна. И если ты смог чётко выговорить её имя, то логопед тебе больше не требовался.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.