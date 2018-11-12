Давка и очереди: в московском метро произошли сбои

В московском метро из-за поломки поездов во вторник, 11 декабря, произошла давка. Проблемы возникли на зеленой и фиолетовой ветке. Об этом пишет Интерфакс.

Отмечается, что на Замоскворецкой линии поезд застрял между станциями, из-за чего на пяти остановках этой ветки отсутствовало движение метрополитена. Кроме этого, из-за поломки поезда были сбои и в движении на фиолетовой ветке метро.

Как сообщает Telegram-канал Mash, обе линии стоят из-за поломки поездов. Первая - с 7:30, вторая - с 8:50. Одной из пассажирок в давке стало плохо и она потеряла сознание. В целом очереди на вход в метро тянулись от входов в подземные переходы.

@sosmosmetro @MetroOperativno ТКЛ на юге сегодня с утра особенно хороша: забитые поезда с самых Котельников, интервалы по 2,5 мин и долгие остановки в туннелях. Мо-лод-цы! — AV1 (@AV01234) 11 декабря 2018 г.

@msk_tsaritsino @sosmosmetro на Царицыно в сторону центра полный коллапс. Всех попросили выйти из вагона pic.twitter.com/EW38u2TUhY — Evgeny Mikhailov (@em15em15) 11 декабря 2018 г.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🚎🚝🚆Вот это утро, сегодня метро встало, стала очевидцем остановки работы метро в Москве, (лично фото делала), еле до учёбы добралась, что случилось в метро не известно, но говорят причиной сбоя движения на Замоскворецкой линии метро стала неисправность состава, который застрял в тоннеле на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Технопарк", сообщает "Интерфакс". Движение отсутствовало на пяти станциях: на участке от "Орехово" до "Автозаводской". Но говорят что ещё около трёх веток встало. Сбой произошел в 09:00, люди стояли больше часа на ногах и ждали новостей, вот это утречко, но все хорошо, дружно доехали😁🙈))))) #утро #утровметро #чп #наработу #москва #всехорошо #движение #новости #метро #толпа #яблокунегдеупасть #замоскворецкаялиния Публикация от 😘Диана Вишнякова🎨 (@diana_vishenka) 10 Дек 2018 в 11:38 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Пересаживайтесь на общественный транспорт! Даёшь ещё более плотную застройку! В час пик на Коломенской встали поезда в сторону центра. На входе в метро информации ноль, работники метро отправляют жать какую-то непонятную кнопку и ничего не знают о ситуации. Если в объезд через Каховку - надо постараться не упасть на пути и выжить в толпе в переходе. @mosmetro есть комментарии? #метро #мосметро #ситуация Публикация от Анна Рыжая (@annarouxe) 10 Дек 2018 в 11:43 PST

Ранее в метро Рима на одной из центральных станций вышел из строя эскалатор с футбольными фанатами.

В Киеве на станции метро умерла 9-летняя девочка

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Источник: korrespondent.net