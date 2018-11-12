Турция начала строительство военной базы на Черном море

Турецкие военные начали строительство базы военно-морских сил на побережье Черного моря. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает газета Milliyet.

Предполагается, что объект появится в районе населенного пункта Сюрмене, примерно в 150 км от границы с Грузией.

Власти Турции рассчитывают, что база, корабли которой займутся патрулированием восточной части Черного моря, даст импульс к развитию всей северо-восточной части страны.

По данным издания, проект стал особенно актуальным в свете российско-украинского конфликта в районе Керченского пролива и открытия трубопровода Турецкий поток. Однако планы создания базы существовали еще со времен холодной войны, а разработка проекта восточнее Трабзона началась еще в июле 2017 года.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передал российскому президенту Владимиру Путину просьбу освободить украинских моряков, которые были захвачены в Керченском проливе.

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Источник: korrespondent.net