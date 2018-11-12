Лента RSS
Подписаться на ленту
11 декабря 2018, вторник, 13:29
+1°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
11. 12. 2018

Турция начала строительство военной базы на Черном море

Турецкие военные начали строительство базы военно-морских сил на побережье Черного моря. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает газета Milliyet.

Предполагается, что объект появится в районе населенного пункта Сюрмене, примерно в 150 км от границы с Грузией.

Власти Турции рассчитывают, что база, корабли которой займутся патрулированием восточной части Черного моря, даст импульс к развитию всей северо-восточной части страны.

По данным издания, проект стал особенно актуальным в свете российско-украинского конфликта в районе Керченского пролива и открытия трубопровода Турецкий поток. Однако планы создания базы существовали еще со времен холодной войны, а разработка проекта восточнее Трабзона началась еще в июле 2017 года.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передал российскому президенту Владимиру Путину просьбу освободить украинских моряков, которые были захвачены в Керченском проливе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В моем детском саду логопеда звали Марина Валерьевна. И если ты смог чётко выговорить её имя, то логопед тебе больше не требовался.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.