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11. 12. 2018

В России с начала года насчитали 4,3 млрд кибератак

С начала 2018 года было совершено более четырех миллиардов компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры в России. Такие данные озвучил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) РФ Николай Мурашов, сообщает Интерфакс во вторник, 11 декабря.

"В 2018 году средствами Государственной системы обнаружения предупреждений и ликвидации компьютерных атак (ГосСОПКА) было выявлено более 4,3 млрд компьютерных воздействий на критическую информационную инфраструктуру, из них более 17 тысяч наиболее опасных компьютерных атак", – сказал Мурашов на брифинге в Москве.

Он отметил, что в 2017 году было зафиксировано 2,4 млрд компьютерных воздействий, из них 12,3 – наиболее опасных.

Мурашов добавил, что "только на информационную инфраструктуру чемпионата мира по футболу в России было совершено более 25 млн вредоносных воздействий".

Ранее американские СМИ сообщили, что в 2017 году российские хакеры провели масштабную кампанию по взлому сетей электроэнергетических компаний США, при этом они могли устроить блэкаут.

Также сообщалось, что австралийские власти подозревают российских хакеров в атаке на 400 компаний страны в 2017 году. Австралия хочет, чтобы Россия взяла ответственность за эти действия, назвав их неприемлемыми.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия на государственном уровне не занимается хакерскими атаками, а старается с ними бороться. При этом он признавал, что сами хакеры – свободные художники и вполне могут действовать из патриотических побуждений.

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Источник: korrespondent.net

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