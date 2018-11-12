"Топливный майдан" во Франции. Что значит режим ЧП

Французский президент Эммануэль Макрон объявил о введении в стране экономического и социального чрезвычайного положения во Франции. Он впервые прервал молчание в связи с массовыми протестами в Париже и других городах, часто сопровождавшиеся насилием.

В обращении к нации Макрон сообщил, какие требования протестующих "желтых жилетов" будут выполнены. Среди них повышение минимальной зарплаты и ослабление налоговой политики, но возвращать "налог на богатство" он отказался. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Что означает чрезвычайное положение во Франции

В предыдущий раз чрезвычайное положение вводилось в 2016 году президентом Франсуа Олландом на фоне роста уровня "хроническо" безработицы, достигшего десяти процентов.

Выступив перед нацией по телевидению 10 декабря 2018 года, Макрон признал, что чувства гнева и возмущения, которые испытывают протестующие, во многом оправданы.

Он заявил, что за полтора года своего президенства пытался решить проблемы, волнующие население республики последние 40 лет, но не смог. За эти года во многих деревнях и сельских районах сокращалось количество государственных социальных служб, а условия жизни ухудшались, отметил он.

Во Франции оказалось слишком много людей, к мнению которых никто не прислушивался, а их проблемы не признавались, в результате о них просто забыли, сказал Макрон.

Часть объявленных мер требовали ввести протестующее движение "желтых жилетов". Однако президент Франции отказался вернуть налог на имущество, превышающее 1,3 миллиона евро.

EPA

Минимальную зарплату повысят на 100 евро - до 1,3 тысячи евро.

Оплата всех сверхурочных работ не будет облагаться налогами. Во Франции 35-часовая рабочая неделя.

Отменяются сборы с премий, выплачиваемых в конце года.

Отменяется налог на социальное обеспечение для малоимущих пенсионеров (получающих менее двух тысяч евро).

Объявлена борьба с уклонением от уплаты налогов.

Напомним, что главное требование "желтых жилетов" - отмена повышения налога на топливо - было выполнено на прошлой неделе. Однако власти отложили эту меру только на год. Подробно в материале Макрон сдался: первая победа "топливного майдана".

По планам правительства Франции, налог на дизельное топливо в следующем году должен был подняться на 6,5 процента, а на бензин - на 2,9 процента, таким образом они сравнялись бы в стоимости. За последний год цены на бензин в стране уже выросли на 15 процентов. Макрон объяснял рост цен на топливо защитой экологии.

Объявленные Макроном экономические меры для предотвращения протестов обойдутся бюджету Франции в десять миллиардов евро, собщил курирующий бюджетную политику Франции госсекретарь Оливье Дюссо.

При этом, Центробанк Франции спрогнозировал замедление экономического роста в конце года, в результате он составит лишь 0,2 процента - около пяти миллиардов евро на фоне протестов. Из-за протестов французские ретейлеры потеряли около миллиарда евро.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер назвал объявленный Макроном режим ЧП "ясным и сильным" ответом на гнев протестующих.

Париж не видел такого с 1944 года

Первая акция движения "желтых жилетов" прошла 17 ноября. Тогда они блокировали дороги, в этой акции прнимали участие более 200 тысяч.человек. С тех пор они провели еще множество демонстраций, самые масштабные из которых состоялись 24-25 ноября и 1-2 декабря. Подробно в материале Кровь и погромы: крупнейшие протесты в Париже.

Движение "желтых жилетов" началось как протест против повышения налогов на дизельное топливо и бензин. Характерной особенностью является децентрализация - движение сформировалось в социальных сетях и лидеров у него нет.

В большинстве своем участники этих протестов были настроены мирно, и их недовольство было направлено против Макрон, которого называют "президентом богатых" и обвиняют в "оторванности от народа", и правительства, которое "руководствуется только интересами политической элиты".

По мере роста протестной волны требования к властям ужесточались. Позже в городах к протестам присоединились представители радикальных сил правого и левого толка, участвовавших в беспорядках, отмечают французские СМИ. На прошлой неделе к протестам также присоединились учащиеся лицеев, школ и университетов.

Однако большая часть "желтых жилетов" - это представители среднего класса, пенсионеры и жители провинций.

8 декабря стало четвертой протестной субботой движения "желтых жилетов". В очередной раз она закончилась насилием и погромами. Однако полиция действовала более активно - на улицах Парижа появилась бронетехника и конные подразделения жандармерии. Они задержали 1723 человека, из которых арестовали 1220.

Cмотрите фотогалерею: "Топливный майдан" во Франции. Что значит режим ЧП

Задолго до рассвета к местам, где могут начаться столкновения, включая площадь Бастилии и Триумфальную арку, была стянута бронетехника - около дюжины колесных бронированных машин VBRG. В центре Парижа она появилась впервые со времен освобождения французской столицы в 1944 году, не считая парадов.

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Источник: korrespondent.net