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11. 12. 2018

Австралия признает Иерусалим столицей Израиля – СМИ

Правительство Австралии приняло решение о признании Иерусалима столицей Израиля. Накануне этот шаг был одобрен кабинетом по вопросам национальной безопасности и в среду будет озвучен в ходе заседания правительства во главе с новым премьер-министром Скоттом Моррисоном.

Об этом сообщает австралийская служба телерадиовещания SBS со ссылкой на высокопоставленные источники, во вторник, 11 декабря.

При этом Австралия пока не будет переносить свое посольство в Иерусалим, а откроет там консульство. Официальной причиной отказа от переноса посольства является высокая стоимость данного шага – до $200 млн.

Также отмечается, что ранее власти Индонезии требовали от Австралии отказаться от признания Иерусалима и переноса посольства, угрожая прекращением переговоров о свободной торговле, которые вышли на финальную стадию.

На сегодняшний день в Иерусалиме действуют посольства США и Гватемалы. Парагвай также перенес посольство в Иерусалим, но спустя несколько месяцев вернул его в Тель-Авив.

В ноябре в Иерусалиме открылся Чешский дом, однако пока Чехия не намерена переносить посольство.

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Источник: korrespondent.net

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