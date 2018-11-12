Экс-офицер Черноморского флота получил 14 лет колонии за "шпионаж"

В России Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор бывшему военнослужащему Черноморского флота Леониду Пархоменко по делу о государственной измене.

Об этом сообщает Интерфакс во вторник, 11 декабря.

"Признать Пархоменко виновным в госизмене и назначить ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима и лишения офицерского звания", – сказал судья.

Гособвинитель просил для подсудимого 15 лет лишения свободы, адвокат – признать подзащитного невиновным.

По версии российского следствия, в период прохождения военной службы по контракту в ВС РФ в должности помощника начальника группы войсковой части, Пархоменко в течение двух лет (в 2003-2005 годах) имел доступ к сведениям, составляющим гостайну. В тот же период он якобы за деньги он выдавал эти сведения службам иностранного государства.

Леонид Пархоменко свою вину не признал.

Напомним, в ноябре 2016 года сотрудники ФСБ РФ задержали в аннексированном Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота. По данным российской спецслужбы, капитан второго ранга запаса Пархоменко выполнял задание Главного управления разведки Минобороны Украины. Он якобы собирал и передавал сведения о деятельности Черноморского флота, которые представляли собой государственную тайну.

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Источник: korrespondent.net