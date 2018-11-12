В Лондоне неизвестный во вторник, 11 декабря, пытался проникнуть в британский парламент, однако был задержан полицией. Об этом сообщает The Sun.

Мужчине удалось пройти сквозь охрануи проникнуть в Вестминстерские ворота. После крика "Мы идем за вами, политики!", полицейские повалили мужчину на землю.

Отмечается, что инцидент случился неподалеку от места, где в марте 2017 произошел теракт, в результате которого несколько человек погибли и более десяти были ранены. В частности, на месте задержания в прошлом году был зарезан Кит Палмер.

Cмотрите фотогалерею: Неизвестный пытался проникнуть в парламент Британии

Ранее стало известно, когда парламент Британии будет рассматривать соглашение по Brexit.

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Источник: korrespondent.net