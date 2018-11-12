Лента RSS
Подписаться на ленту
11 декабря 2018, вторник, 18:36
0°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
11. 12. 2018

Мэй застряла в автомобиле перед встречей с Меркель

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в Берлин обсудить соглашение о Brexit, но ее визит начался с курьеза. Соответствующее видео во вторник, 11 декабря, публикует Sky News.

Так, автомобиль с Терезой Мэй прибыл к офису канцлера Германии Ангелы Меркель, но британский премьер не смогла сразу выйти, потому что пассажирские двери оказались заблокированы.

Охранники около 15 секунд не могли понять, в чем причина, после чего дверь все же разблокировали. Все это время Меркель наблюдала за их действиями.

Theresa May gets locked inside her car as she attempts to meet German Chancellor Angela Merkel

Read the latest on Theresa May's tour of European leaders here: https://t.co/BdWa4K5WMy pic.twitter.com/h6066HP7o3

— Sky News Politics (@SkyNewsPolitics) 11 декабря 2018 г.

Как сообщалось, соглашение о Brexit будет рассмотрено в Палате общин британского парламента до 21 января 2019 года. 

Мэй предупредила о последствиях провала сделки по Brexit

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Рассказала сыну теорию струн. Пусть лучше от меня услышит, чем от пацанов во дворе.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.