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11. 12. 2018

В России упала боевая ракета – СМИ

В Астраханской области РФ на военном полигоне Капустин Яр произошла нештатная ситуация при запусках ракет. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"На полигоне Капустин Яр 9 декабря проводились ракетные пуски. Несколько ракет были запущены удачно. С одной из них, предварительно, возникли неполадки и она могла упасть на территории полигона, не достигнув цели", – сказал собеседник.

По его словам, никаких повреждений на земле в результате неудачного пуска нет. Никто не пострадал.

При этом источники расходятся во мнениях о типе неудачно запущенной ракеты. По одним данным, речь идет о зенитной ракетной системе С-300, по другим, об оперативно-тактическом ракетном комплексе Искандер.

Тем временем на сервисе YouTube во вторник, 11 декабря, появилось видео падения ракеты. Авторы ролика утверждают, что это падение ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300 на полигоне Капустин Яр.

На видео слышно, как один из мужчин говорит, что ракета "в сторону Ахтубинска пошла". Его собеседник отвечает, что "она обратно падает", а позже добавляет, что вдобавок и "кассета горит".

После падения ракеты произошел мощный взрыв и на земле начался настоящий "фейеверк". На место падения выдвинулась колонна автомобилей.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику!

Ранее американские СМИ сообщили о неудачных запусках четырех российских ракет с ядерной установкой.

На вопрос о правдивости сообщений о провале испытаний новейших ядерных ракет пресс-секретарь Владимира Путина ограничился заявлением, что следует слушать только президента РФ.

Вскоре после этого СМИ сообщили, что Россия поднимет со дна Баренцева моря упавшую ракету.

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Источник: korrespondent.net

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