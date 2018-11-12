Лента RSS
Подписаться на ленту
11 декабря 2018, вторник, 20:18
0°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
11. 12. 2018

Во Франции готовят вотум недоверия правительству

Во Франции три левые партии намерены вынести на рассмотрение парламента вопрос о недоверии правительству Эдуара Филиппа. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает Le Figaro.

В числе инициаторов проекта резолюции - французская Социалистическая партия, Коммунистическая партия и партия Франция непокоренная.

Отмечается, что для вынесения на голосование вотума недоверия правительству требуется одобрение 58 депутатов. У социалистов сейчас 29 мандатов, у Франции непокоренной - 17, у коммунистов – 12, что вместе составляет 58.

Причиной инициативы назван кризис, вызванный протестами "желтых жилетов". По мнению левых политиков, президент "не ответил на гнев французов".

Напомним, Эммануэль Макрон в понедельник вечером в телеобращении к нации призвал прекратить беспорядки в стране и объявил чрезвычайное положение.

Он заявил, что со следующего года во Франции на 100 евро будет увеличена минимальная заработная плата, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без вычета налогов.

Также французское правительство решило не закладывать в бюджет на следующий год повышение акцизов на топливо, планы по которому вызвали в стране массовые и насильственные протесты.

"Топливный майдан" во Франции. Что значит режим ЧП

"Топливный майдан" во Франции. Что значит режим ЧП

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Рассказала сыну теорию струн. Пусть лучше от меня услышит, чем от пацанов во дворе.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.