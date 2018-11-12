Во Франции готовят вотум недоверия правительству

Во Франции три левые партии намерены вынести на рассмотрение парламента вопрос о недоверии правительству Эдуара Филиппа. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает Le Figaro.

В числе инициаторов проекта резолюции - французская Социалистическая партия, Коммунистическая партия и партия Франция непокоренная.

Отмечается, что для вынесения на голосование вотума недоверия правительству требуется одобрение 58 депутатов. У социалистов сейчас 29 мандатов, у Франции непокоренной - 17, у коммунистов – 12, что вместе составляет 58.

Причиной инициативы назван кризис, вызванный протестами "желтых жилетов". По мнению левых политиков, президент "не ответил на гнев французов".

Напомним, Эммануэль Макрон в понедельник вечером в телеобращении к нации призвал прекратить беспорядки в стране и объявил чрезвычайное положение.

Он заявил, что со следующего года во Франции на 100 евро будет увеличена минимальная заработная плата, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без вычета налогов.

Также французское правительство решило не закладывать в бюджет на следующий год повышение акцизов на топливо, планы по которому вызвали в стране массовые и насильственные протесты.

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Источник: korrespondent.net