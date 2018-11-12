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11. 12. 2018

В Египте ограничили продажу желтых жилетов

Власти Египта ограничили продажу желтых жилетов на фоне опасений, что противники действующей власти могут попытаться скопировать французские протесты в годовщину восстания против Хосни Мубарака в 2011 году, которую будут отмечать в следующем месяце. Об этом сообщает The Guardian во вторник, 11 декабря.

Представители службы безопасности и розничные продавцы заявили, что дилерам промышленного оборудования было дано указание не продавать желтые жилеты покупателя, и ограничить коммерческую деятельность проверенными компаниями, но только после получения разрешения полиции.

Ослушавшимся грозят наказанием, но не уточняют, каким именно.

Шесть ритейлеров в центре Каира заявили, что больше не продают желтые жилеты – два магазина не объяснили причину такого решения, четыре остальных заявили, что продавать жилеты запретила им полиция.

"Кажется, они не хотят, чтобы кто-то делал то, что делают во Франции", - сказал один из ритейлеров.

"Полиция пришла сюда несколько дней назад и сказала нам прекратить продавать их. Когда мы спросили почему, они ответили, что действуют по указанию", - сказал другой продавец.

Оба говорили на условиях анонимности, опасаясь репрессий, отмечает издание.

Напомним, накануне президент Эммануэль Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение. 

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Источник: korrespondent.net

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