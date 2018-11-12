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11. 12. 2018

В Бразилии неизвестный открыл стрельбу в соборе: есть погибшие и раненые

В бразильском городе Кампинас во вторник, 11 декабря, мужчина открыл огонь в католическом соборе. Он застрелил четырех человек и ранил троих, а потом застрелился сам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на GloboNewsTV.

Отмечается, что стрельба в храме произошла во время дневной Мессы.

"Нападающий вошел в католический собор в бразильском городе Кампинас в этот вторник и застрелил четыре человека перед тем, как убил и себя. Еще три человека были госпитализированы с ранениями", - говорится в сообщении.

Личность нападавшего пока не установлена.

A Gunman opened fire inside a Catholic cathedral in Campinas, on the outskirts of Sao Paulo #Brazil shot dead four people before killing himself, four others were injured in the shooting incident. https://t.co/ocXNYizJQp pic.twitter.com/7xC7HMjjTC

— Vlad Fabian (@vlafbi) 11 декабря 2018 г.

Напомним, несколькоми днями ранее в Бразилии при попытке ограбления банка погибли 13 человек.

Ранее в Австралии неизвестные открыли стрельбу по полицейским. После они забаррикадировались в жилом доме.

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Источник: korrespondent.net

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