В массовых протестах во Франции погибли уже пять человек

Пять человек погибли, 1407 были ранены в ходе массовых акций протестов так называемых желтых жилетов во Франции. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

По данным ведомства, по состоянию на сегодня манифестации "желтых жилетов" привели к гибели пятерых человек, 1407 человек ранены, из которых 46 - тяжело.

Также жертвами насилия во время беспорядков стали 717 полицейских, жандармов и пожарных.

Как известно, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых желтых жилетов. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра. Особенно массовыми беспорядки были в прошлую субботу в Париже.

Правительство Франции пошло на экономические уступки "желтым жилетам" и отсрочило на год повышение цен на топливо и наложило мораторий на повышение в течение зимы тарифов на газ и электроэнергию.

Также с 2019 года в стране будет повышена на 100 евро минимальная зарплата и уменьшено налоговое бремя для самых незащищенных слоев населения.

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Источник: korrespondent.net