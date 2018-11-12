В центре Страсбурга произошла стрельба: есть жертва

Во французском городе Страсбург вечером во вторник, 11 декабря, произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и по меньшей мере трое получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники во французских силах безопасности.
Отмечается, что инцидент произошел в центре города, где в это время действует рождественская ярмарка, которая привлекает миллионы туристов.
Французские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают, что не исключена версия теракта. Нападавший по предварительным данным стрелял из автомата, а после скрылся.
Напомним, сегодня в Бразилии неизвестный открыл стрельбу в соборе: четыре человека погибли и трое ранены.
Ранее в Австралии неизвестные открыли стрельбу по полицейским. После они забаррикадировались в жилом доме.
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Источник: korrespondent.net
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