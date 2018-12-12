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12. 12. 2018

Стрельба в Страсбурге признана терактом


Власти Франции рассматривают стрельбу в центре Страсбурга, произошедшую вечером 11 декабря, как теракт, сообщают местные СМИ.
 
Расследованием происшествия занялось антитеррористическое подразделение прокуратуры в Париже.
 
Личность злоумышленника уже установлена, этот человек известен полиции за нарушения закона. Стрелявший также числится в реестре лиц, представляющих угрозу государственной безопасности Франции.
 
Полицейские вступили с преступником в перестрелку в одном из кварталов Страсбурга, стрелок ранен.

Cмотрите фотогалерею: Стрельба в Страсбурге признана терактом


Как сообщалось, вечером 11 декабря неизвестный открыл стрельбу в центре Страсбурга. В результате атаки погибли два человека, еще 11 пострадали. Двое раненых находятся в критическом состоянии.

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Источник: korrespondent.net

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