

Власти Франции рассматривают стрельбу в центре Страсбурга, произошедшую вечером 11 декабря, как теракт, сообщают местные СМИ.



Расследованием происшествия занялось антитеррористическое подразделение прокуратуры в Париже.



Личность злоумышленника уже установлена, этот человек известен полиции за нарушения закона. Стрелявший также числится в реестре лиц, представляющих угрозу государственной безопасности Франции.







Cмотрите фотогалерею: Стрельба в Страсбурге признана терактом

Полицейские вступили с преступником в перестрелку в одном из кварталов Страсбурга, стрелок ранен.

Как сообщалось, вечером 11 декабря неизвестный открыл стрельбу в центре Страсбурга. В результате атаки погибли два человека, еще 11 пострадали. Двое раненых находятся в критическом состоянии.

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Источник: korrespondent.net