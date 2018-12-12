Названы самые высокооплачиваемые писатели 2018 года

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых писателей 2018 года. Этим авторам удалось за этот год продать в США 24,5 миллиона книг, заработав при этом 283 миллиона долларов.
Ранее сообщалось, что Стивен Кинг выпустил новый роман, а Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию.
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Источник: korrespondent.net
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