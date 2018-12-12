Названы самые высокооплачиваемые писатели 2018 года



Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых писателей 2018 года. Этим авторам удалось за этот год продать в США 24,5 миллиона книг, заработав при этом 283 миллиона долларов.



Первое место в списке занял американский писатель Джеймс Паттерсон, написавший детективные романы И пришел паук и Целуя девушек. Ему удалось заработать 86 миллионов долларов.



На втором месте оказалась автор книг о приключениях Гарри Поттера Джоан Роулинг с доходом 54 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает "король ужасов" Стивен Кинг с 21 миллионом долларов.



В рейтинг самых высокооплачиваемых писателей также попали Джон Гришэм, Дэн Браун, Джефф Кинни, Майкл Вулф, Нора Робертс, Даниэла Стил, Рик Риордан и Эрика Леонард Джеймс.



Ранее сообщалось, что Стивен Кинг выпустил новый роман, а Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию.

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Источник: korrespondent.net