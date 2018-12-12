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12. 12. 2018

Устроивший стрельбу в Страсбурге захватил такси – СМИ


Устроивший стрельбу в центре Страсбурга преступник скрылся с места происшествия на захваченном такси, сообщает французский телеканал BFM.

Отмечается, что с рождественского рынка подозреваемый скрылся на захваченном такси. Водитель сообщил полиции, что мужчина ранен.

Утроивший стрельбу был ранен одним из силовиков в ходе операции по задержанию.

Напомним, вечером 11 декабря в центре Страсбурга неизвестный устроил стрельбу. Погибли два человека (СМИ сообщают о четырех жертвах) и 11 пострадали. Власти Франции рассматривают стрельбу в Страсбурге как теракт. 

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Источник: korrespondent.net

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