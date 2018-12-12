Устроивший стрельбу в Страсбурге захватил такси – СМИ

Устроивший стрельбу в центре Страсбурга преступник скрылся с места происшествия на захваченном такси, сообщает французский телеканал BFM.
Отмечается, что с рождественского рынка подозреваемый скрылся на захваченном такси. Водитель сообщил полиции, что мужчина ранен.
Утроивший стрельбу был ранен одним из силовиков в ходе операции по задержанию.
Напомним, вечером 11 декабря в центре Страсбурга неизвестный устроил стрельбу. Погибли два человека (СМИ сообщают о четырех жертвах) и 11 пострадали. Власти Франции рассматривают стрельбу в Страсбурге как теракт.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby