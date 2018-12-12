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12. 12. 2018

Люди восстанут, если мне объявят импичмент – Трамп


Президент США Дональд Трамп заявил, что не волнуется, что его могут подвернуть импичменту, сообщает Reuters в среду, 12 декабря.

По мнению американского лидера, трудно отстранить от должности политика, который "не сделал ничего неправильного и более того – восстанавливает самую великую экономику страны".

"Я не обеспокоен, нет. Думаю, что люди восстанут, если это произойдет", – заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп боится объявления ему импичмента после того, как демократы начнут контролировать Конгресс. Ранее президент США обсудил возможность импичмента с юристами.

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Источник: korrespondent.net

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