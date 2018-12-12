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12. 12. 2018

Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом


Палата представителей Конгресса США признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook в ночь на среду, 12 декабря.
 
"Таким образом, на сегодня обеими палатами Конгресса США принято решение, в которых Голодомор признан геноцидом украинского народа", – говорится в сообщении.
 
Отмечается, что постановочная часть документа содержит признание выводов правительственной Комиссии США по вопросу Голода в Украине (от 22 апреля 1988) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 гг. геноцид против украинцев".
 
"Как и аналогичная резолюция, которая была принята Сенатом США 3 октября этого года, документ также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа", – говорится в сообщении.

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Напомним, 24 ноября в Украине отмечается День памяти жертв Голодомора в 1932-1933 годах. По данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи, потери населения в Украине во время Голодомора в 1930-х годах составляли 3,9 млн человек. 
 
Уже около 30 стран признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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Источник: korrespondent.net

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