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12. 12. 2018

Порноактрису обязали выплатить Трампу часть расходов на адвокатов

Окружной суд Лос-Анджелеса обязал порноактрису Стеффани Клиффорд (Сторми Дэниелс) возместить адвокатам президента Дональда Трампа расходы на адвокатов в размере $293 тысячи. Об этом в ночь на среду, 12 декабря, сообщил телеканал CNBC.

Указано, что адвокат Трампа Чарльз Хардер потребовал в начале декабря от Дэниелс около $800 тысяч. Он заявил, что суд обязал порноактрису выплатить около 75% от необходимой им суммы. Расходы были рассчитаны с почасовой оплаты трех адвокатов Трампа на заседаниях.

Хардер в процессе против Дэниелс обходится президенту США в $864 в час, а два других адвоката - в $307 и $756.

В то же время адвокат Дэниелс Майкл Авенатти заявил, что его клиент не станет платить назначенную судом компенсацию, так как часть обвинений женщины в отношении Трампа все еще не сняты.

Напомним, Дэниелс в марте 2018 года подала на Трампа в суд. Она заявила, что договоренность о неразглашении сведений по поводу ее связи с политиком недействительна. Дэниелс сообщила, что Трамп перед выборами 2016 года через своего адвоката Майкла Коэна передал ей $130 тысяч. Порноактриса настаивает, что подпись под соглашением о неразглашении Трамп не поставил.

Президент США называл эти обвинения ложными, однако Коэн признался в суде, что делал от имени Трампа выплаты за молчание Дэниелс и еще одной женщине. Трамп утверждал, что не знал о совершении выплат и не руководил переводом средств. В октябре суд отклонил иск Дэниелс против Трампа о клевете.

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Источник: korrespondent.net

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