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12. 12. 2018

Офисы Facebook в США эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В США несколько зданий компании Facebook в Калифорнии эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом в среду, 12 декабря, сообщает пресс-служба полиции города Менло-Парк.

В частности, калифорнийские правоохранители получили сигнал о якобы заложенной бомбе от коллег из Нью-Йорка, которым поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в здании по адресу Джефферсон драйв, 200. Полиция предупредила местную власть 11 декабря около 16:32 по местному времени (2:32 по киевскому времени 12 декабря).

Указано, что руководство Facebook в качестве меры пресечения потребовало также эвакуировать здания, находящиеся в окрестностях. Саперы округа Сан-Матео с собаками обыскали здания, но не обнаружили подозрительных устройств.

Ранее в декабре спецслужбы эвакуировали состоящий из двух небоскребов комплекс Time Warner Center в Нью-Йорке после анонимного звонка о заложенной бомбе. В нем располагается редакция телеканала CNN. Спасатели обследовали здание, однако не обнаружили ничего подозрительного.

Также сообщалось, что австралийские надзорные органы требуют более строго контроля над интернет-корпорациями Facebook и Google.

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Источник: korrespondent.net

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