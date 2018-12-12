Теракт в Страсбурге: информации о пострадавших украинцах нет

Украинцев среди пострадавших в результате теракта в Страсбурге (Франция), по предварительным данным, нет. Об этом в среду, 12 декабря, сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в Facebook.

"Всю ночь в Постоянном представительстве Украины при Совете Европы работала горячая линия. Никто из украинцев о друзьях/родственниках, которые не выходят на связь, не сообщал. Дежурный постпредства на постоянной связи с местными органами власти. Сейчас, по предварительным данным, предоставленным на горячей линии Страсбурга, граждан Украины среди пострадавших нет. Однако мы будем продолжать уточнять эту информацию", - написал он в соцсети.

Напомним, вечером 11 декабря в центре французского города Страсбург, где проходит Рождественская ярмарка, началась стрельба. По обновленным на 2:20 по местному времени данным властей, известно как минимум о трех убитых и 12 раненых. Стрелок, 29-летний житель Страсбурга, который известен общением с местными исламистскими кругами, находится в розыске.

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Источник: korrespondent.net