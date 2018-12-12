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12. 12. 2018

В Британии запустили процедуру вынесения недоверия Мэй

В парламенте Великобритании вечером в среду, 12 декабря, проведут голосование по вынесению вотума недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, сообщает Reuters.

В голосовании должны принять участие все 316 депутатов от Консервативной партии (тори).

Для того, чтобы сохранить за собой и пост партийного лидера, и кресло премьер-министра, Мэй достаточно, чтобы за ее лидерство высказалось большинство депутатов-консерваторов. Если это произойдет, она будет защищена от повторения этой процедуры в течение года.

"Подсчет голосов будет произведен сразу после голосования, и результаты объявлены вечером этого же дня настолько быстро, насколько это возможно", - говорится в сообщении.

В случае поражения главы правительства партии тори придется избрать нового лидера в течение следующих трех месяцев. Мэй потеряет должность премьер-министра и лидера Консервативной партии.

Напомним, двумя днями ранее Мэй отложила голосование парламента по Brexit. Выступая перед депутатами, она признала, что запланированная изначально на 11 декабря процедура не состоится из-за того, что у кабинета министров в этот момент нет шансов добиться утверждения этой сделки законодателями.

В связи с этим парламент Британии объявил о проведении срочных дебатов.

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Источник: korrespondent.net

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