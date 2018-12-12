В Страсбурге запретили протесты, проводится спецоперация

В Страсбурге ввели запрет на проведение протестных акций в связи со стрельбой,в результате которой погибли три человека. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на госсекретаря при МВД Франции Лорана Нуньеса.

При этом, по его словам, акции будут разрешены на всей остальной территории Франции.

Нуньес также назвал возмутительными сообщения СМИ о том, что инцидент в Страсбурге мог быть спланирован властями для подавления протеста.

"Меры были приняты только для Страсбурга на сегодня", - отметил секретарь.

Тем временем, как сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев, полиция Страсбурга проводит спецоперацию у кафедрального собора города.

Подробности операции не приводятся. По словам одного из свидетелей, полиция оцепила место, где накануне произошла стрельба.

Французские СМИ сообщают, что утром в среду полиция совершила облаву на дом 29-летнего подозреваемого, собираясь арестовать его, однако тому удалось скрыться. В его доме, как сообщают, были обнаружены гранаты.

МВД Франции призвали жителей Страсбурга не выходить на улицу.

Очевидцы стрельбы в Страсбурге начали выкладывать видео с места инцидента. На опубликованных в соцсетях роликах видно, как на земле лежит раненый или убитый мужчина, а прохожие в панике бегут по улице.



Un grand soutien aux familles et aux proches des victimes qui ont été touchées par ce drame ! 🙏😔#fusillade #Strasbourg



pic.twitter.com/4vJToGVSQP — Stéphanie Vincent (@Stephanie_Vct31) December 11, 2018

По данным французских СМИ, подозреваемым является 29-летний Шериф Шекат. Также сообщается, что в 2016 году его внесли в так называемый "S", в который антитеррористические службы вносят потенциальных террористов.

По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, один из погибших - турист из Таиланда. Еще 12 человек получили ранения, шесть из них находятся в критическом состоянии.





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Источник: korrespondent.net