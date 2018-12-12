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12. 12. 2018

ЕС намерен финансово поддержать регионы Приазовья

Европейский Союз изучает возможности предоставления финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам на юго-востоке Украины, включая порт Мариуполь. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"То, что для нас играет наибольшую роль - это та поддержка, которую мы можем предоставить, в частности, по линии Европейского инвестиционного банка", - подчеркнула руководительница европейской дипломатии на заседании Европарламента 11 декабря, не вдаваясь в подробности.

Могерини также отметила, что перед украинской властью стоит еще ряд серьезных проблем: установление некоррумпированной судебной системы, преодоление злоупотреблений в банковском секторе и предотвращение "атак против гражданского общества".

Ранее Еврокомиссия предоставила Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи Евросоюза номинальным объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

Также сообщалось, что Евросоюз предоставит поддержку юго-восточным областям Украины, которые понесли экономические убытки из-за ограничения Россией доступа в украинские порты через Керченский пролив.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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