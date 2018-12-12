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12. 12. 2018

В Кремле отреагировали на заявление Конгресса США по Северному потоку-2

В Кремле считают, что резолюция Конгресса США о строительстве Северного потока-2 - это попытка помешать реализации проекта. Об этом в среду, 12 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Life.ru.

По его словам, в документе нет каких-то новых элементов, подобное озвучивалось и ранее как президентом США, так и Госдепом.

При этом в Кремле не считают эту линию "правильной и приемлемой для себя".

"Ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого, экономического проекта, в интересах не только поставщика газа - России, но и потребителей - в первую очередь Германии как страны Евросоюза", - пояснил Песков.

Ранее Палата представителей США выступила за санкции против Северного потока-2 и призвала ЕС отказаться от этого проекта.

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Источник: korrespondent.net

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