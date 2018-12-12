Лента RSS
Подписаться на ленту
12 декабря 2018, среда, 13:24
+1°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
12. 12. 2018

Под Варшавой аграрии в желтых жилетах заблокировали трассу

Польские аграрии утром в среду, 12 декабря, устроили под Варшавой несанкционированный протест, заблокировав одну из важнейших дорог в стране, сообщает RMF24.

Фермеры требуют решения своих проблем, связанных с угрозой африканской чумы свиней, а также других вопросов.

Автостраду заблокировали несколько автомобилей, установленных поперек трассы. Среди них стоят протестующие в желтых жилетах.

"Мы требуем, чтобы к нам приехал премьер Моравецкий. Мы передадим ему наши требования и ожидаем их выполнения", - сообщил один из участников протеста.

В результате неожиданной акции на дороге образовались пробки в несколько километров. Полиция пытается организовать объезд.

Ранее сообщалось, что в массовых протестах "желтых жилетов" во Франции погибли пять человек.

А в Египте ограничили продажу желтых жилетов на фоне опасений, что противники действующей власти могут попытаться скопировать французские протесты в годовщину восстания против Хосни Мубарака.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Рассказала сыну теорию струн. Пусть лучше от меня услышит, чем от пацанов во дворе.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.