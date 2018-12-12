В Кремле отреагировали на заявление Порошенко о войне с РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Украины Петра Порошенко, который назвал захват украинских кораблей в Керченском проливе войной. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление об акте агрессии и войне президент Украины сделал в интервью телеканалу Fox News.
В ответ Песков заявил, что в Кремле не согласны с трактовкой Порошенко. По его словам, в данном случае речь идет о грубом нарушении российской границы в рамках провокации.
"Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании на Украине и использование образа врага, России, для достижения внутриэлекторальных целей", - отметил он.
Напомним, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих.
В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах.
Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.
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Источник: korrespondent.net
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