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12. 12. 2018

В Афганистане смертник врезался в конвой: 12 жертв

В результате взрыва заминированного авто, которое намеревалось протаранить конвой сил безопасности в западном пригороде афганской столицы Кабула, погибли 12 человек. Об этом сообщил местный ресурс Tolo News.

Среди погибших - четыре правоохранителя и восемь гражданских лиц, в том числе две женщины и двое детей.

Также сообщается о 12 раненых. Ответственность за теракт взяли на себя террористы из Талибана.

Ранее в ходе столкновений в провинции на северо-западе Афганистана Фарьяб погибли 23 человека. До этого боевики движения Талибан напали на два сторожевые посты афганской армии в провинции Герат - погибли 14 военных, еще 21 был захвачен в плен. 

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Источник: korrespondent.net

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