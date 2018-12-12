Теракт в Страсбурге. Нападавший уехал на такси

Во Франции на рождественской ярмарке в городе Страсбург произошел теракт, в результате которого два человека погибли и 14 человек получили ранения.

Нападавшим оказался местный житель Шариф Шакт, который числился в списке потенциальных террористов. СМИ пишут, что накануне нападения полиция пыталась задержать Шакта за ограбление и попытку убийства. Корреспондент.net рассказывает подробности.



Теракт в Страсбурге - столице Рождества

11 декабря около 20.00 по местному времени на рождественской ярмарке на площади Клебер в центре Страсбурга 29-летний местный житель Шариф Шакт напал на прохожих с пистолетом. По рассказу владельца одного из магазинов, выстрелы звучали около десяти минут.

Рождественский базар в Страсбурге - один из старейших и крупнейших в Европе. Город в Эльзасе возле немецкой границы называют европейской столицей Рождества. Каждый год в Страсбург приезжают около двух миллионов туристов.

Кроме того, с 10 декабря в Страсбурге проходят пленарные заседания Европарламента. В город съехались сотни депутатов и их помощников. После первых сообщений о стрельбе вход в здание и выходы из него перекрыли.

Стрельба велась в трех местах: на пересечении улиц Гранд-Аркад и Доминикэн, на улице Орфевр и на пересечении улиц Гран и Савон. По последним данным, погибли два, а не три человека, 14 получили ранения - девять получили тяжелые ранения, пять - легкие. Среди пострадавших украинцев нет.

Внимание! На видео момент нападения и пострадавшие

#Strasbourg #bfmtv pic.twitter.com/yWcC0xHlzd — Carla Leblond (@carla_lbld) December 11, 2018

Нападавший дважды вступал в перестрелку с полицией. Его попробовали задержать французские военнослужащие, патрулировавшие улицы в рамках антитеррористической операции спецподразделения Сентинель, созданного после атак в Париже в 2015 году.

Нападавший был ранен в левую руку, однако сумел скрыться с места преступления, угнав автомобиль такси.

Практически сразу после стрельбы исторический центр города перекрыли, прекратилось движение автобусов и трамваев. На поиски преступника брошены 350 полицейских и военных, а также несколько вертолетов.

Антитеррористический отдел прокуратуры Парижа начал расследование, однако власти пока не официально назвали произошедшее терактом.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер объявил об усиленных мерах безопасности.

"Правительство решило объявить наивысший уровень угрозы теракта. Будет реализован усиленный контроль на границах. Также усиленный контроль будет осуществляться и на всех рождественских рынках во Франции", - сказал он журналистам.

Cмотрите фотогалерею: Теракт в Страсбурге. Нападавший уехал на такси

В столице региона Гранд-Эст 12 декабря объявлен траур: закрыты рождественские ярмарки, отменены развлекательные мероприятия. Образовательные учреждения будут работать, однако приводить ли туда своих детей, родители будут решать сами.

Нападавшего пытались арестовать перед терактом

Спустя час полиции удалось установить имя нападавшего. Как оказалось, Шариф Шакт был известен правоохранителям за нарушения закона и даже числился в списке людей, подозреваемых в терроризме.

Французские спецслужбы присвоили ему статус лица, "представляющего угрозу национальной безопасности"

Утром 11 декабря, за нескольк часов до нападения, полицейские пришли к нему домой, чтобы задержать по делу о грабеже с покушением на убийство, но его не оказалось дома. Во время обыска полицейские нашли в его жилище гранаты.

При этом, как сообщает местная пресса, все остальные подозреваемые по делу о грабеже уже задержаны.

Cмотрите фотогалерею: Теракт в Страсбурге. Нападавший уехал на такси

В прошлом подозреваемого судили за различные преступления. Он отбывал наказание во Франции и Германии. В картотеке Главного управления внутренней безопасности содержалась информация о том, что он склонен к насилию и религиозному фанатизму.

"Этот мужчина был в очень нехорошем свете знаком правоохранительным органам за нарушения закона, за которые ему выносились приговоры во Франции и Германии", - рассказал на прошедшей министр внутренних дел.

С 2015 года Франция не раз становилась местом действия террористов: как отмечает Le Monde, за это время в результате различных инцидентов в стране погибли 246 человек.

Вчерашняя атака стала второй в этом году после того, как 12 мая 20-летний Хамзат Азимов напал с ножом на прохожих возле Парижской оперы в туристическом квартале французской столицы.

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Источник: korrespondent.net