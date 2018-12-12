Лента RSS
Подписаться на ленту
12 декабря 2018, среда, 18:31
0°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,41
12. 12. 2018

Берлин поддержал продление санкций против России

Берлин будет выступать за продление антироссийских санкций на саммите Евросоюза, который состоится на этой неделе. Об этом в среду, 12 декабря, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает ТАСС.

"Мы будем называть вещи своими именами. Мы будем выступать за продление санкций", - сказала она.

Меркель выразила "обеспокоенность в связи с действиями России". "Мы не приемлем фактические претензии [России] на Азовское море", - заявила канцлер.

Также Меркель заявила, что Россия отказалась от размещения миссии ОБСЕ в Керченском проливе и Азовском море. 

"Мы пытались добиться расширения [миссии] на Керченский пролив и Азовское море, но Россия это отклонила", - заявила канцлер.

Она сказала, что слышала от российской стороны заверения о том, что "нормальное судоходство в Азовском море возможно". "За словами должны последовать поступки", - отметила канцлер.

Отметим, Европейский совет соберется на встречу 13-14 декабря и заслушает Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу исполнения минских соглашений для последующего рассмотрения вопроса о продлении санкций против РФ.

Ранее стало известно, что 12-13 декабря в преддверии заседания Европейского Совета с визитом в Брюссель отправится президент Украины Петр Порошенко. В ходе поездки он намерен провести ряд встреч с топ-чиновниками ЕС и обсудить вопрос усиления санкций против России.

Ранее сообщалось, что Франция не поддерживает предложение о расширении антироссийских санкций в связи с инцидентом в районе Керченского пролива. Ужесточение санкций также не поддерживает Германия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Рассказала сыну теорию струн. Пусть лучше от меня услышит, чем от пацанов во дворе.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.