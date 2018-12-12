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12. 12. 2018

Эрдоган начинает новую военную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале через несколько дней военной операции против сирийских курдов к востоку от реки Евфрат на севере Сирии, сообщает издание Hurriyet в среду, 12 декабря.

"Пришло время реализовать наше решение уничтожить террористические группы восточнее Евфрата. Мы начнем операцию восточнее Евфрата через несколько дней, чтобы спасти его от сепаратистской террористической организации", - сказал Эрдоган.

Военная операция будет направлена против курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которые составляют значительную часть Сирийских демократических сил (SDF), помогавших США вытеснить террористов "Исламского государства" с территории Сирии.

Накануне Пентагон объявил, что на севере Сирии установлены американские наблюдательные пункты, направленные на то, чтобы предотвратить конфликты между турецкой армией и SDF, хотя Анкара просила отказаться от них.

"В Сирии больше нет угрозы ИГИЛ", - заявил Эрдоган, обвиняя США в "тактике затягивания" с их обещаниями очистить северо-восточный сирийский город Манбидж от членов YPG.

"Понятно, что цель пунктов наблюдения США в Сирии заключается не в том, чтобы защитить нашу страну от террористов, а чтобы защитить террористов от Турции", - добавил турецкий президент.

Турецкая армия с 2016 года уже начала две военные операции в Сирии, в последней из которых сирийские повстанцы, поддерживавшие Анкару, в марте взяли под контроль пограничный город Африн, вытеснив оттуда бойцов YPG.

Напомним, Турция неоднократно обвиняла США в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии силам самообороны сирийских курдов, которых считает террористической организацией.

В конце октября Эрдоган заявил, что Анкара закончила приготовления к операциипротив террористов в Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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