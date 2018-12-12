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12. 12. 2018

Меркель могут досрочно лишить полномочий - СМИ

Канцлера Германии Ангелу Меркель могут досрочно лишить полномочий, пишет немецкое издание Bild.

Источники в руководстве партии ХДС рассказали таблоиду, что у блока существует план на случай выхода Социал-демократической партии Германии из нынешней правительственной коалиции. Это может произойти после выборов в Европарламент в мае 2019 года, а также выборов в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии.

В случае проигрыша СДПГ на этих выборах в партии может смениться руководство, и социал-демократы выйдут из альянса. При таком исходе ХДС планирует создать правительство меньшинства и передать полномочия канцлера новому лидеру партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Отмечается, что Меркель готова сама оставить пост, если это приведет к созданию "Ямайка-коалиции" - блока из ХДС, Свободной демократической партии и "зеленых".

Напомним, на прошлой неделе в Германии выбрали преемника Меркель на посту главы Христианско-демократического союза. После прощальной речи Меркель участники съезда десять минут аплодировали ей стоя.

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Источник: korrespondent.net

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