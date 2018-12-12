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12. 12. 2018

ЕС продлит антироссийские санкции на полгода - СМИ

Европейский совет на саммите 13-14 декабря в Брюсселе в очередной раз продлит санкции против России из-за конфликта с Украиной. Об этом заявил в среду, 12 декабря, в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности, сообщает Интерфакс.

"Что касается Азовского моря, ключевым сигналом саммита для России будет решение о продлении санкций на дополнительные шесть месяцев", - сказал он в ответ на вопрос, каковым будет послание, которое лидеры ЕС намерены направить Москве в связи с обострением в бассейне Азовского моря.

"Я думаю, это мощный сигнал. По Азовскому морю, я полагаю, мы придем к письменным заключениям. Но письменные заключения, над которыми мы еще работаем, отражают дискуссию между министрами иностранных дел на Совете по иностранным делам в минувший понедельник", - добавил собеседник СМИ.

Отметим, Европейский совет на саммите заслушает канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу исполнения минских соглашений для последующего рассмотрения вопроса о продлении санкций против РФ.

Ранее стало известно, что 12-13 декабря в преддверии заседания Европейского Совета с визитом в Брюссель отправится президент Украины Петр Порошенко. В ходе поездки он намерен провести ряд встреч с топ-чиновниками ЕС и обсудить вопрос усиления санкций против России.

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Источник: korrespondent.net

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