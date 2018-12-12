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12. 12. 2018

В Германии спецназ по ошибке штурмовал дом пенсионерки

Отряд спецназа на западе Германии перепутал адрес и по ошибке взял штурмом дом 88-летней пенсионерки. Как  сообщает The Local, тяжеловооруженные полицейские выломали дверь дома Хельги Макенбах в городе Люденшайд, закинули в здание светошумовую гранату и зашли одновременно через главный вход и балкон второго этажа.

Однако силовики были очень удивлены, увидев в коридоре проснувшуюся от шума хозяйку дома.

Пожилая женщина угостила сотрудников спецназа кофе и рождественской выпечкой. Как рассказали журналистом полицейские, она сохранила стойкость духа и спокойствие в течение всего инцидента.

Выпив кофе, полицейские вернулись к исполнению своих обязанностей и исправили ошибку - член байкерской банды, которого они искали, жил через два дома от пенсионерки и был успешно арестован той же ночью.

Представитель полиции заявил, что ущерб, нанесенный дому Макенбах, еще не подсчитан, но будет полностью возмещен. Что стало причиной такой ошибки, пока неизвестно.

Ранее в Киеве спецназ штурмовал квартиру с заложниками.

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Источник: korrespondent.net

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