Экс-адвоката Трампа посадили в тюрьму на три года

Суд приговорил бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к трем годам тюремного заключения за нарушения правил финансирования избирательной кампании. Об этом сообщает телеканал ABC в среду, 12 декабря.

В суде Коэн обвинил Трампа в том, что он заставил его "идти по пути тьмы" и "покрывать его, когда он проворачивал свои грязные дела".

Адвокат ранее заявлял, что принимает на себя всю ответственность за преступления, включая финансовые нарушения и ложные показания Конгрессу США.

Коэн является фигурантом дела специального прокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США и связей между предвыборным штабом Трампа и РФ. Коэн является первым человеком из близкого окружения Трампа, которую посадили в ходе этого расследования.

Ранее Коэн также заявлял, что готов дать показания против Трампа Мюллеру.

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Источник: korrespondent.net