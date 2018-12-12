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12. 12. 2018

Европарламент выступил против Северного потока-2

Европарламент выступил за прекращение реализации проекта газопровода Северный поток-2. Об этом говорится в принятой в среду, 12 декабря, резолюции по докладу О реализации Договора об ассоциации ЕС – Украина.

Отмечается, что 433 европарламентария проголосовали "за", 105 – "против", воздержались 30 депутатов.

В документе указано, что Европарламент считает "ключевой ту роль, которую Украина играет в сфере европейской сети энергетического обеспечения".

"Члены Европарламента осуждают строительство газопровода Nord Stream 2, который идет в обход Украины, поскольку это политический проект, представляющий угрозу европейской энергетической безопасности. Поэтому они призывают к его отмене", – говорится в тексте принятой резолюции.

Накануне стало известно, что Конгресс США выступил за санкции против Северного потока-2 и призвал ЕС отказаться от этого проекта. Конгрессмены также призывали президента США Дональда Трампа использовать все имеющиеся инструменты, чтобы поддержать энергетическую безопасность Европы.

В свою очередь в Кремле считают, что резолюция Конгресса США по Северному потоку-2 – это попытка помешать реализации проекта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот газопровод сугубо коммерческим и экономическим проектом.

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Источник: korrespondent.net

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