Мэй не смогли отправить в отставку

Депутаты Консервативной партии Великобритании в среду, 12 декабря, проголосовали за то, чтобы Тереза Мэй сохранила пост лидера партии и премьер-министра страны, сообщают британские СМИ.
10 декабря в парламенте Великобритании должно было пройти голосование по условиям сделки с Брюсселем по Brexit, однако Мэй его отменила. В связи с этим британский парламент объявил о проведении срочных дебатов.
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Источник: korrespondent.net
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