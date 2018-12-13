Мэй не смогли отправить в отставку



Депутаты Консервативной партии Великобритании в среду, 12 декабря, проголосовали за то, чтобы Тереза Мэй сохранила пост лидера партии и премьер-министра страны, сообщают британские СМИ.



Из 315 депутатов Палаты общин против премьера выступили 117. За нее свои голоса отдали 200. Теперь партийное лидерство Мэй нельзя оспаривать в течение года.



Напомним, с призывом отправить Мэй в отставку британские парламентарии стали выступать еще летом на фоне неопределенности вокруг выхода страны из Европейского Союза.



10 декабря в парламенте Великобритании должно было пройти голосование по условиям сделки с Брюсселем по Brexit, однако Мэй его отменила. В связи с этим британский парламент объявил о проведении срочных дебатов.

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Источник: korrespondent.net