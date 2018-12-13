В Испании на 22% повысят минимальную зарплату



Минимальный размер оплаты труда в Испании в 2019 году повысят на 22% с 736 до 900 евро. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес в среду, 12 декабря, передает Интерфакс.



"Богатая страна не может иметь бедных рабочих", – заявил испанский премьер.



Инициативу должны одобрить на заседании правительства. В утверждении парламента Испании по законам страны она не нуждается.



Отмечается, что минимальная зарплата в Испании значительно уступает таковой в Великобритании, Германии и Франции.



Ранее сообщалось, что минимальная зарплата в Венесуэле поднялась до 11 долларов. Проект госбюджета Украины на 2019 год предусматривает минимальную зарплату на уровне 4173 гривен.

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Источник: korrespondent.net